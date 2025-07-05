Російські атаки на позиції ЗСУ 5 липня: ситуація на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

5 липня російські війська здійснили чотири спроби штурму позицій Сил оборони України на Оріхівському напрямку. У той же час, на Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак на українські оборонні позиції, з яких п’ять боєзіткнень тривають досі.

Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму вечірньому зведенні.

Зокрема, на Оріхівському напрямку російські війська чотири рази намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Кам’янського.

На Гуляйпільському напрямку ситуація також залишається напруженою, де російські військові сім разів штурмували позиції українських захисників у районі Малинівки, і п’ять зіткнень тривають.