Російські атаки на позиції ЗСУ 5 липня: ситуація на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ
5 липня російські війська здійснили чотири спроби штурму позицій Сил оборони України на Оріхівському напрямку. У той же час, на Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак на українські оборонні позиції, з яких п’ять боєзіткнень тривають досі.
Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму вечірньому зведенні.
Зокрема, на Оріхівському напрямку російські війська чотири рази намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Кам’янського.
На Гуляйпільському напрямку ситуація також залишається напруженою, де російські військові сім разів штурмували позиції українських захисників у районі Малинівки, і п’ять зіткнень тривають.
“4 липня Сили оборони України відбили три штурми російських військових на Оріхівському напрямку.”
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