Масовані обстріли Запорізької області 23 червня: без жертв, пошкоджено майно

Про це сьогодні, 24 червня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

23 червня російські військові здійснили масовані обстріли семи населених пунктів Запорізької області. За словами Івана Федорова, голови Запорізької обласної військової адміністрації, на щастя, жертв та постраждалих не зафіксовано.

Всього було зафіксовано 360 ударів, серед яких три авіаційні атаки на Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоселівку.

Крім того, 199 безпілотників, переважно модифікацій FPV, атакували такі населені пункти, як Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне.

Один обстріл з реактивної системи залпового вогню був спрямований на Новоданилівку, а 157 артилерійських ударів вразили території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Влада отримала 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів.

“Надійшло 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.” – Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцева влада продовжує моніторити обстріли та їх наслідки.