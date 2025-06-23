Обстріли Сумської області: зниження активності малих штурмових груп РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Російські збройні сили продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської області, використовуючи різноманітне озброєння, включаючи авіацію. Проте, за останніми даними, спостерігається зниження активності малих штурмових груп, які намагаються прорватися вглиб території. Про це 23 червня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Ворожі атаки націлені як на позиції українських військових, так і на населені пункти, що призводить до значних руйнувань інфраструктури та загибелі цивільних осіб.

“Ворог активно використовує різні види озброєння, зокрема авіацію – застосовує керовані авіабомби та некеровані ракети.” – Андрій Демченко

Демченко зазначив, що ситуація в Юнаківській та Хотінській громадах залишається складною. “Російські війська продовжують тактику використання малих штурмових груп, хоча їхня активність останнім часом зменшилася. Це результат зусиль Сил оборони, зокрема прикордонників і Збройних Сил України”, – підкреслив він.

Внаслідок великих втрат Росія також зменшила використання мототехніки, зокрема квадроциклів, які раніше активно застосовувалися для швидких атак.