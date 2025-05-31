Вибухи в Харкові 31 травня: атака на Шевченківський і Київський райони

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 31 травня Харків знову став мішенню для російських атак. Серія вибухів, що почалася о 02:59 і тривала до 03:07, викликала паніку серед мешканців. За цей час було зафіксовано вісім вибухів, які пролунали в різних районах міста.

Шевченківський та Київський райони опинилися під ударом. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Шевченківському району о 03:10, а вже о 03:27 стало відомо про влучання в територію виробничого підприємства в Київському районі.

О 03:42 в Київському районі на даху підприємства спалахнула пожежа внаслідок влучання. Також займання було зафіксовано в Шевченківському районі, про що повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. На той момент інформації про постраждалих не було.

О 03:50 одна людина звернулася за медичною допомогою через удари в Київському районі, зазначив Синєгубов. О 04:13 Ігор Терехов повідомив, що в Шевченківському районі постраждало СТО, де були пошкоджені приміщення та кілька автомобілів. У Київському районі внаслідок вибухів у кількох будинках вибили шибки.

Ця атака сталася після серії вибухів, які пролунали 30 травня о третій ночі в Слобідському районі. Тоді було зафіксовано вісім влучань, які вразили тролейбусне депо. Внаслідок цього троє людей отримали стресові реакції, а один тролейбус згорів, щонайменше 18 були пошкоджені.

Раніше, 6 травня, Харків також зазнав атаки 20 безпілотників “Шахедів”, внаслідок чого в чотирьох районах міста сталося вісім влучань. Четверо людей отримали стресові реакції, а на ринку “Барабашово” через удар сталася пожежа, в результаті якої знищено щонайменше 90 магазинів.