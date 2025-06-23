Балістичний удар по школі в Білгород-Дністровському: загибель і поранення

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі Одеської ОВА

23 червня 2025 року армія Російської Федерації завдала балістичного удару по місту Білгород-Дністровський, що на Одещині. Внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, а ще 12 отримали поранення. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами Кіпера, російські війська зруйнували місцевий навчальний заклад. Важливо зазначити, що в момент атаки дітей у школі не було, оскільки тривають літні канікули, але під завалами можуть залишитися дорослі, зокрема викладачі.

О 15:49 стало відомо про загибель двох осіб. Щонайменше дванадцять людей отримали поранення, троє з яких перебувають у важкому стані. Серед постраждалих є двоє підлітків, які мають поранення середньої тяжкості.

Цей навчальний заклад у Білгород-Дністровському став жертвою ракетного удару, що підкреслює серйозність ситуації в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю атаку, назвавши її “абсолютно божевільним ударом”.

“Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети.” – Володимир Зеленський

Крім того, варто нагадати, що в ніч на 22 червня російські війська також атакували Білгород-Дністровський за допомогою ударних безпілотників. Ця атака призвела до знищення будівель на території станції швидкої медичної допомоги, а також гаража і автомобіля, що там знаходився. Внаслідок цього сталася пожежа у сусідньому житловому будинку.

Ситуація продовжує розвиватися, і новини з регіону оновлюються.