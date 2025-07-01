Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Безпілотний літальний апарат “Черніка”, розроблений в Російській Федерації, почав використовуватися з початку 2024 року. Однак вперше його застосували для атак на цивільну інфраструктуру в Харкові. Про це 1 липня повідомив військовий експерт Валерій Рябих, який є директором з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

“Вперше він використаний був саме по Харкову, от таким чином, як той же терористичний інструмент “Молнія”, який російські терористи використовують для того, щоб вражати цивільну інфраструктуру.” – Валерій Рябих

За словами експерта, дрон “Черніка” має кілька модифікацій і здатен долати відстань від 80 до 100 км. Модель “Черніка-1” є меншою і призначена для ураження малих цілей, несучи бойову частину вагою близько 700 грамів, що достатньо для ураження легкоброньованих об’єктів. Натомість “Черніка-2” є більшим дроном, здатним нести до 3,5 кг вибухових речовин, що дозволяє знищувати укріплені позиції, ДОТи, ДЗОТи та важку техніку.

Щодо управління дронами, Рябих зазначає, що “Черніка” може мати різні способи керування. Деякі версії оснащені автопілотом для виходу в зону виконання завдань, інші керуються по радіоканалу, а деякі мають комп’ютерні системи, які дозволяють автоматично визначати цілі та вражати їх на кінцевій ділянці польоту.

Корпус безпілотника виготовляється з пінопласту, що робить його дешевим у виробництві. Рябих повідомив, що на початку 2024 року було виготовлено близько 7,5 тисяч “Черніка-1” та 4 тисячі “Черніка-2”. Масове виробництво орієнтоване на зниження витрат та збільшення кількості, що дозволяє використовувати ці дрони не лише на фронті, а й для атак на міста, зокрема Харків.

“Використовуються дешеві матеріали, але слід зазначити, що, скоріше за все, при виготовленні подібних дронів зроблена ставка на дешевизну і масовість. Ще на початку 2024 року було відомо, що виготовлено в першому кварталі 7,5 тисяч дронів “Черніка-1” і 4 тисячі “Черніка-2″. Такі спроможності є, але раніше вони застосовувалися переважно на лінії фронту для ураження військових цілей. І от зараз ми говоримо про застосування подібних дронів і для ударів по Харкову.” – Валерій Рябих

Вартість виготовлення планера дрона є невисокою, проте додаткове обладнання для наведення на ціль може коштувати кілька тисяч доларів. Загальна вартість одного безпілотника, враховуючи бойову частину, може сягати близько 10 тисяч доларів.

Експерт також підкреслює, що збити дрон “Черніка” досить складно через його невеликі розміри, специфічну форму та малу відбиваючу поверхню, що ускладнює його ідентифікацію та перехоплення.

“Важко з таким працювати, тому що сам дрон невеликий, має специфічну форму, малу відбиваючу поверхню, через що його важко ідентифікувати.” – Валерій Рябих

Військові наразі працюють над розробкою алгоритмів протидії цим безпілотникам, адже кожен тип дронів має свої слабкі сторони, і “Черніка” не є винятком.