Вироки українським військовополоненим у Росії та ситуація в Курській області 2025

Про цему повідомлює російське видання “Медіазона”, посилаючи на власні підрахунки.

Другий Західний окружний військовий суд у Росії виніс вироки 184 українським військовополоненим, яких звинуватили у так званих “терактах” під час бойових дій у Курській області. Цю інформацію оприлюднило російське видання “Медіазона”, посилаючись на власні дані.

З листопада 2024 року до суду надійшло 159 справ, в яких фігурують 267 осіб. Усі обвинувачені – українські військові, які потрапили в полон, і їм інкримінують однакову статтю: “вчинення теракту групою осіб із тяжкими наслідками”. Це відрізняє ці справи від інших звинувачень у тероризмі, які розглядаються в російських судах.

“Медіазона” також зазначає, що військова прокуратура РФ регулярно повідомляє про нові вироки. Наприклад, українського молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча засудили за те, що, за версією російської сторони, він 8 жовтня 2024 року зайняв вогневі позиції біля села Вільхівка, три тижні “перешкоджав евакуації мирних жителів” і “залякував їх відкритим носінням і застосуванням бойової зброї”. Гоча був поранений і здався в полон 27 жовтня. Офіційна позиція України щодо цих судових процесів наразі не оприлюднена.

Ситуація в Курській області

6 серпня 2024 року Росія оголосила, що українські війська прорвали кордон і зайшли на територію Курської області, що дозволило відтягнути російські сили від Сумщини, Харківщини та Донеччини.

На ці події відреагували США та Європейський Союз, підкресливши, що Україна має право на самооборону. Німеччина підтвердила, що передана зброя використовується в Курській області, а Китай закликав до деескалації конфлікту.

12 серпня 2024 року Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердили, що ЗСУ проводять наступальну операцію в Курській області.

14 грудня 2024 року Зеленський заявив, що Росія почала використовувати військових з Північної Кореї у штурмових операціях, і серед них вже є втрати. Українські військові взяли в полон кілька північнокорейських солдат, що стало доказом участі КНДР у війні.

26 квітня 2025 року Генштаб ЗСУ спростував інформацію про нібито завершення бойових дій у Курській області, зазначивши, що оборонна операція триває.

21 травня 2025 року президент Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують активні бойові дії в Курській та Бєлгородській областях.

25 травня 2025 року Генштаб ЗСУ оголосив, що під час Курської операції було взято в полон 971 російського військового, які стали частиною обміну “1000 на 1000”.

Станом на 25 червня 2025 року, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові відбили п’ять атак російської армії. Згідно з даними мапи DeepState, ЗСУ вийшли з Курської області та окупували кілька населених пунктів Сумської області.