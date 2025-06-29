Атака крилатих ракет на Івано-Франківщину 29 червня 2025 року

Як поінформували в Telegram-каналі Повітряних сил України

Вранці 29 червня 2025 року Івано-Франківщина зазнала атаки з боку російських військових, які використали крилаті ракети. У регіоні діяли підрозділи протиповітряної оборони, проте, на жаль, є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на своїй Facebook-сторінці.

У селі Васючин, що належить до Рогатинської громади, уламки ракет пошкодили вікна церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково зруйнували дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка, яке входить до Більшівцівської громади, одна жінка отримала травми і була госпіталізована. Також зазнав пошкоджень житловий будинок.

“Найголовніше – обійшлося без загиблих. Висловлюю щирі побажання якнайшвидшого одужання постраждалій. Дякую силам ППО за щоденну працю. Саме завдяки вам жителі області перебувають у безпеці. Слова вдячності рятувальникам, медикам і всім, хто долає наслідки ворожих обстрілів.” – Світлана Онищук

Повітряна тривога в Івано-Франківській області розпочалася о 1:37 і тривала до 5:12. О 4:22 в регіоні оголосили загрозу крилатих ракет, про що повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Після цього пролунала серія вибухів.

О 4:25 зафіксували рух крилатих ракет у напрямку Бурштина, що також підтвердили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Після цього в області знову чули звуки вибухів.

Це не перший масований обстріл Івано-Франківщини: попередня атака відбулася 23 травня 2025 року, коли російські безпілотники вразили область. У селі Устя Коломийського району уламки “шахедів” пошкодили приватні господарства, знищили автомобілі та завдали шкоди худобі.