Міноборони РФ заявило про знищення 485 безпілотників за два дні

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про те, що протягом останніх двох діб їхні сили протиповітряної оборони нібито знищили 485 безпілотних літальних апаратів у різних регіонах, включаючи Московську область. Цю інформацію оприлюднили представники російського оборонного відомства.

Згідно з даними, найбільше дронів було знищено в Орловській (135), Курській (121), Московській (63) та Брянській (59) областях. Інші регіони також зазнали втрат: 26 БПЛА над Бєлгородською областю, 15 – над Рязанською, 4 – над Липецькою, 7 – над Воронезькою, 3 – над Смоленською, 2 – над Ростовською, 13 – над Калузькою, 20 – над Тульською, 6 – над Володимирською, а також 3 дрони над Кримом і акваторією Чорного моря. Ще 8 безпілотників було знищено на маршрутах їхнього прольоту.

Цю інформацію Міноборони РФ опублікувало о 14:53 за московським часом. Проте, голова Москви Сергій Собянін вже о 15:39 та 16:27 у Telegram повідомив про те, що сили ППО нібито збили ще 6 дронів, які наближалися до столиці. Він зазначив, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Вранці 22 травня очільник Тульської області Дмитро Міляєв повідомив про падіння уламків безпілотника в Тулі, що призвело до пошкодження кількох будинків.

Згідно з інформацією Telegram-каналу Astra, у ніч на 22 травня безпілотники вразили один із цехів підприємства “Сплав”, яке належить корпорації “Ростех”, що спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів.

Ця масована атака на кілька регіонів Росії сталася вперше з моменту попередньої, яка відбулася наприкінці ночі 7 травня, коли Міноборони РФ заявило про збиття 524 дронів.