Російські атаки на Донеччину 9 липня: загибель мирних жителів і руйнування

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook
9 липня вранці російські війська здійснили атаки на Донеччину, використовуючи безпілотники для ударів по Родинському та авіабомби по Костянтинівці. Внаслідок цих обстрілів загинули вісім осіб, а ще одна людина отримала поранення. Також постраждала Званівська громада, де двоє водіїв, які доставляли гуманітарну допомогу, зазнали травм. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Згідно з інформацією прокуратури, о 10:00 російські війська обстріляли Родинське, використовуючи FPV-дрони для ураження легкових автомобілів.
“Один з транспортних засобів, у якому перебувало двоє людей, загорівся. Громадяни загинули на місці. Ще в одній автівці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, водій та двоє пасажирів. Остаточні наслідки цинічного злочину російської армії проти жителів прифронтового регіону встановлюються.”
Лише через 10 хвилин після цього окупанти скинули дві авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК на Костянтинівку. В результаті вибухів загинули троє чоловіків, а 59-річний місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості, зокрема, мінно-вибухову травму та осколкові ушкодження.
Внаслідок атак пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків у районах влучання.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін також прокоментував ситуацію у Facebook:
“У Званівській громаді росіяни застосували безпілотник – влучили у машину, що доставляла гуманітарну допомогу жителям цієї фронтової громади. Поранення отримали двоє водіїв автомобіля.”
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