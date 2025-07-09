Російські атаки на Донеччину 9 липня: загибель мирних жителів і руйнування

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook

9 липня вранці російські війська здійснили атаки на Донеччину, використовуючи безпілотники для ударів по Родинському та авіабомби по Костянтинівці. Внаслідок цих обстрілів загинули вісім осіб, а ще одна людина отримала поранення. Також постраждала Званівська громада, де двоє водіїв, які доставляли гуманітарну допомогу, зазнали травм. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Згідно з інформацією прокуратури, о 10:00 російські війська обстріляли Родинське, використовуючи FPV-дрони для ураження легкових автомобілів.

“Один з транспортних засобів, у якому перебувало двоє людей, загорівся. Громадяни загинули на місці. Ще в одній автівці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, водій та двоє пасажирів. Остаточні наслідки цинічного злочину російської армії проти жителів прифронтового регіону встановлюються.” – Донецька обласна прокуратура

Лише через 10 хвилин після цього окупанти скинули дві авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК на Костянтинівку. В результаті вибухів загинули троє чоловіків, а 59-річний місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості, зокрема, мінно-вибухову травму та осколкові ушкодження.

Внаслідок атак пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків у районах влучання.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін також прокоментував ситуацію у Facebook: