Атака російських військ на передмістя Херсона: поранені та загиблі

22 травня, близько восьмої години ранку, російські війська здійснили атаку на передмістя Херсона, зокрема на Комишани, використовуючи безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього інциденту двоє людей отримали травми.

За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, до лікарні звернулися 52-річний чоловік та 49-річна жінка, які зазнали контузій та вибухових травм.

Крім того, прокуратура повідомила, що вранці того ж дня російська армія обстріляла Херсон з артилерії, внаслідок чого загинула місцева мешканка.

Ці події в Комишанах та Херсоні є частиною тривалих бойових дій у регіоні, які призводять до жертв серед цивільного населення та значних руйнувань інфраструктури.