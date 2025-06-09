Масштабна атака російських дронів на Дніпропетровщину: знищено шість безпілотників

Про це у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своєму Telegram-каналі
У ніч на 9 червня російські війська здійснили масштабну атаку на територію Дніпропетровщини, використовуючи різноманітні безпілотники та артилерійські системи. Під вогнем опинилися три райони: Самарівський, Нікопольський та Синельниківський.
Згідно з інформацією від Сергія Лисака, голови обласної військової адміністрації, протиповітряна оборона в регіоні діяла активно та ефективно.
Зокрема, підрозділи повітряного командування “Схід” змогли знищити шість ворожих дронів, які намагалися завдати ударів по території області.
Внаслідок атаки безпілотників у Самарівському районі сталася пожежа в господарській споруді, яку швидко ліквідували рятувальники.
Під ранок ворог активізував артилерійські обстріли, а також використав FPV-дрони, націлившись на Нікопольський район, зокрема на міста Нікополь, Марганець та Покровськ.
Крім того, постраждала Маломихайлівська громада в Синельниківському районі, де зафіксовано пошкодження транспортних засобів та житлових будинків. Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.
“Бійці підрозділів повітряного командування ‘Схід’ знищили в межах регіону шість російських дронів.”
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