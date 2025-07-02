Російські атаки на райони Дніпропетровщини: безпілотники та артилерія

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака
У ніч на 2 липня російські збройні сили здійснили атаки на три райони Дніпропетровської області: Самарівський, Криворізький та Нікопольський. Для проведення цих ударів використовувалися безпілотники, FPV-дрони та артилерійські системи. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.
У Самарівському та Криворізькому районах були задіяні ударні безпілотники. Проте сили протиповітряної оборони змогли збити вісім дронів, які намагалися завдати шкоди.
На території Перещепинської громади Самарівського району внаслідок обстрілу постраждала 69-річна жінка, якій була надана медична допомога на місці події. Також внаслідок атаки сталося загоряння на фермерському господарстві.
У Кривому Розі в результаті обстрілу постраждала будівля приватного підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, що виник після атаки.
На території Нікопольського району ворог застосував FPV-дрон та артилерію, внаслідок чого під ударами опинилися райцентр та Покровська громада. Пошкоджено багатоповерховий будинок, приватний будинок, гараж, господарська споруда, а також лінія електропередач.
“У ніч проти 2 липня російські військові атакували три райони Дніпропетровщини – Самарівський, Криворізький та Нікопольський. Застосовували ударні безпілотники, FPV-дрони та артилерію.”
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