Російські атаки на райони Дніпропетровщини: безпілотники та артилерія

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака

У ніч на 2 липня російські збройні сили здійснили атаки на три райони Дніпропетровської області: Самарівський, Криворізький та Нікопольський. Для проведення цих ударів використовувалися безпілотники, FPV-дрони та артилерійські системи. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

У Самарівському та Криворізькому районах були задіяні ударні безпілотники. Проте сили протиповітряної оборони змогли збити вісім дронів, які намагалися завдати шкоди.

На території Перещепинської громади Самарівського району внаслідок обстрілу постраждала 69-річна жінка, якій була надана медична допомога на місці події. Також внаслідок атаки сталося загоряння на фермерському господарстві.

У Кривому Розі в результаті обстрілу постраждала будівля приватного підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, що виник після атаки.

На території Нікопольського району ворог застосував FPV-дрон та артилерію, внаслідок чого під ударами опинилися райцентр та Покровська громада. Пошкоджено багатоповерховий будинок, приватний будинок, гараж, господарська споруда, а також лінія електропередач.