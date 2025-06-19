Удар російських військ по Нікопольському та Самарівському районах Дніпропетровщини

Про це у своєму Telegram-каналі начальника облвійськадміністрації Сергія Лисака.
У ніч на 19 червня російські війська завдали ударів по Нікопольському та Самарівському районам Дніпропетровської області. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі. В регіоні також діяли сили протиповітряної оборони.
За інформацією посадовця, Нікополь зазнав атак дронів та артилерії, зокрема постраждали Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок обстрілів п’ятеро людей отримали поранення. Вогонь знищив автомобіль, а також пошкодив приватний будинок та іншу інфраструктуру.
У Самарівському районі безпілотники спричинили пожежу. Вночі сили ППО знищили три російські дрони над Дніпропетровщиною.
О 8:15 Сергій Лисак уточнив, що серед поранених є 11-річний хлопчик. Дитина та троє дорослих отримали медичну допомогу в лікарні. Ще один постраждалий, 59-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Один з потерпілих лікуватиметься амбулаторно.
Крім знищеного автомобіля та пошкодженого приватного будинку, постраждала також неексплуатована будівля.
О 9:08 стало відомо, що 59-річний чоловік помер у лікарні. Він був доправлений у тяжкому стані з осколковим пораненням та серйозними опіками.
Протягом дня російська армія продовжувала атаки на Нікопольщину. Безпілотники були націлені на райцентр, а також на Мирівську і Покровську громади. Травми отримав 64-річний чоловік, який також лікуватиметься амбулаторно. Внаслідок атак постраждала інфраструктура та гараж.
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