Російські атаки на Миколаївщину: дрони та артилерія пошкодили будинки

Про це повідомили у Миколаївській ОВА

Протягом останньої доби армія Російської Федерації здійснила численні атаки на території Миколаївщини, використовуючи дрони та артилерійські системи. Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено приватний будинок, а також виникла пожежа. Цю інформацію підтвердила Миколаївська обласна військова адміністрація.

24 та 25 червня російські війська здійснили одинадцять атак на Куцурубську громаду за допомогою FPV-дронів. Під час одного з обстрілів у селі Дмитрівка постраждав дах приватного будинку, що призвело до загоряння.

Окрім цього, артилерія та дрони також були використані для атак на акваторію Очаківської громади. За даними адміністрації, жертв серед населення не зафіксовано.

У ніч на 25 червня підрозділи протиповітряної оборони Миколаївщини знищили три безпілотники типу “Shahed 131/136”.