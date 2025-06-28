Російські атаки на Синельниківський і Нікопольський райони: поранені та пошкодження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 червня російські збройні сили атакували Синельниківський та Нікопольський райони, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Про це повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації.

Нікопольський район зазнав ударів з використанням безпілотників та артилерії. Обстріли були націлені на місто Нікополь, а також на громади Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська.

В результаті атак було пошкоджено інфраструктуру, зокрема два приватні будинки, а також виникла пожежа на території з сухою травою.

У Синельниківському районі російські війська застосували FPV-дрони та КАБи, внаслідок чого постраждали Межівська та Великомихайлівська громади.

Двоє людей отримали поранення: 68-річна жінка була госпіталізована у стані середньої тяжкості, а 69-річна потерпіла отримує амбулаторне лікування. Під час обстрілів вогонь охопив дві оселі, а також було пошкоджено автомобіль.

Згідно з уточненими даними, вночі війська РФ влучили безпілотником у Межівську громаду, а рано вранці скинули боєприпас на Маломихайлівську громаду, внаслідок чого постраждали три приватні будинки.