Обстріл Нікопольського району: поранено двох, пошкоджено будівлі

Про це у Telegram-каналі очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака

У ніч на 31 травня Нікопольський район Дніпропетровщини зазнав обстрілу з боку російських військ, які використовували дрони та артилерію. В результаті цієї атаки двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Обстріли торкнулися територій Нікополя, а також Марганецької та Покровської громад. Серед постраждалих виявилися 42-річний чоловік і 31-річна жінка.

Внаслідок атак виникли дві пожежі, які рятувальники швидко ліквідували. Пошкодження отримали багатоквартирний будинок, дві приватні оселі, дві нежитлові будівлі, гараж, чотири господарські споруди та газогін.

Крім того, внаслідок атаки безпілотника увечері 30 травня в Нікополі було пошкоджено ще один приватний будинок, уточнив посадовець.