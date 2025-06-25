Атака російських військових на Херсонщину 25 червня: загиблі та поранені

Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури у Facebook

25 червня російські військові здійснили атаку на території Херсонщини, використовуючи безпілотний літальний апарат для удару по Червоному Маяку, а також обстріляли артилерією Софіївку. Цю інформацію підтвердила обласна прокуратура.

Внаслідок атаки безпілотника, що сталася близько 14:00, загинув 55-річний чоловік. Крім того, артилерійський обстріл призвів до смертельних поранень 39-річного працівника садового товариства, який потрапив під удар приблизно о 15:20, повідомили у прокуратурі.

У зв’язку з цими воєнними злочинами, скоєними російськими окупантами, правоохоронні органи розпочали досудове розслідування.

Також раніше у Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що 25 червня близько опівдня російський дрон атакував 38-річного мешканця Антонівки, що в передмісті Херсона. Постраждалого терміново доправили до лікарні співробітники поліції.