Атаки російських військ на села Чернігівщини 27 травня: обстріли з дронів і артилерії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
27 травня війська Російської Федерації здійснили атаки на десять сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини. Обстріли проводилися з використанням безпілотників, FPV-дронів, мінометів та ствольної артилерії.
За словами речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової, в одному з сіл Новгород-Сіверської громади внаслідок вибуху сталася пожежа в нежитловій будівлі.
Обстріли в Новгород-Сіверській громаді були зафіксовані в наступних населених пунктах:
- Грем’яч – скидання вибухового пристрою з БпЛА, що призвело до займання нежитлової будівлі;
- Красний Хутір – 10 мінометних обстрілів калібру 120 мм та 15 обстрілів зі ствольної артилерії;
- Ясна Поляна – один обстріл з FPV-дрона;
- Михальчина Слобода – один обстріл з FPV-дрона.
У Семенівській громаді обстріли відбулися в таких селах:
- Зоря – один обстріл з FPV-дрона;
- Архипівка – два FPV-дрони, три скиди вибухових пристроїв з БпЛА та сім мінометних обстрілів калібру 120 мм;
- Карповичі – 15 обстрілів зі ствольної артилерії та два скиди вибухових пристроїв з БпЛА;
- Миколаївка – два скиди вибухових пристроїв з БпЛА із запалювальною сумішшю.
У Сновській громаді обстріли були зафіксовані в таких населених пунктах:
- Гута-Студенецька – дев’ять обстрілів з FPV-дронів та чотири скиди вибухових пристроїв з БпЛА;
- Гірськ – один обстріл з FPV-дрона.
Варто зазначити, що 26 травня російські війська атакували дев’ять сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини, використовуючи БпЛА, FPV-дрони та міномети. Внаслідок цих обстрілів у одному з сіл Семенівської громади загорівся нежилий будинок.