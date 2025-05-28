Атаки російських військ на села Чернігівщини 27 травня: обстріли з дронів і артилерії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

27 травня війська Російської Федерації здійснили атаки на десять сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини. Обстріли проводилися з використанням безпілотників, FPV-дронів, мінометів та ствольної артилерії.

За словами речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової, в одному з сіл Новгород-Сіверської громади внаслідок вибуху сталася пожежа в нежитловій будівлі.

Обстріли в Новгород-Сіверській громаді були зафіксовані в наступних населених пунктах:

Грем’яч – скидання вибухового пристрою з БпЛА, що призвело до займання нежитлової будівлі;

Красний Хутір – 10 мінометних обстрілів калібру 120 мм та 15 обстрілів зі ствольної артилерії;

Ясна Поляна – один обстріл з FPV-дрона;

Михальчина Слобода – один обстріл з FPV-дрона.

У Семенівській громаді обстріли відбулися в таких селах:

Зоря – один обстріл з FPV-дрона;

Архипівка – два FPV-дрони, три скиди вибухових пристроїв з БпЛА та сім мінометних обстрілів калібру 120 мм;

Карповичі – 15 обстрілів зі ствольної артилерії та два скиди вибухових пристроїв з БпЛА;

Миколаївка – два скиди вибухових пристроїв з БпЛА із запалювальною сумішшю.

У Сновській громаді обстріли були зафіксовані в таких населених пунктах:

Гута-Студенецька – дев’ять обстрілів з FPV-дронів та чотири скиди вибухових пристроїв з БпЛА;

Гірськ – один обстріл з FPV-дрона.

Варто зазначити, що 26 травня російські війська атакували дев’ять сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини, використовуючи БпЛА, FPV-дрони та міномети. Внаслідок цих обстрілів у одному з сіл Семенівської громади загорівся нежилий будинок.