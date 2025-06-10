Атака на Київщину 10 червня: ракети та безпілотники пошкодили будинки

Про це повідомляє голова ОВА Микола Калашник

У ніч на 10 червня Київщина зазнала атаки з боку Російської Федерації, в результаті якої були використані безпілотники та ракети. Цей обстріл призвів до пошкодження приватних будинків, а також викликав пожежі у автомобілів.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підтвердив цю інформацію.

Станом на 4:00 ранку, наслідки атаки були зафіксовані в кількох районах Київської області, зокрема у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Обухівському.

Серед пошкоджень виявилися приватні житлові будинки, а також автомобілі, які загорілися внаслідок обстрілу.

Додаткова інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих буде надана пізніше.