Дроново-ракетна атака на Луцьк 12 липня: подробиці та наслідки

Повідомлює Луцький міський голова Ігор Поліщук в TelegramЧаті

У ніч на 12 липня у Луцьку, обласному центрі Волині, пролунала серія вибухів, внаслідок яких працювали сили протиповітряної оборони. В результаті атаки з боку Російської Федерації було знищено приватний будинок, а також виникло займання. Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що внаслідок вибухів у деяких будинках повилітали вікна через вибухову хвилю та уламки, а також сталося займання приватного автомобіля.

На щастя, інформації про загиблих наразі немає. Влада продовжує уточнювати, чи є інші ушкодження в місті. Після вибухів у частині Луцька спостерігається сильне задимлення.

Атака розпочалася з використання безпілотників. О 2:54 міський голова Ігор Поліщук повідомив про роботу ППО. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про групу російських безпілотників, які рухалися з території Рівненщини в напрямку Луцька.

Перші вибухи в місті почули о 2:55 ночі, і вони повторювалися приблизно кожні п’ять хвилин. Одночасно з атакою дронів, близько 4:40 ранку, Ігор Поліщук повідомив про наближення російської ракети до міста.

Дроново-ракетна атака тривала майже три години, а повітряну тривогу в області скасували о 5:13 ранку.

Інформація про події продовжує оновлюватися.