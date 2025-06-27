Масштабна атака на Київську область: сили ППО знищили більшість безпілотників і ракет

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник

В ніч на 27 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Київську область, використовуючи безпілотники та ракети. Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, що сили протиповітряної оборони діяли ефективно, знищивши кілька ворожих цілей.

Внаслідок обстрілу у Фастівському районі постраждав чоловік 1963 року народження. Йому була надана необхідна медична допомога на місці, проте він відмовився від госпіталізації.

Атака призвела до пошкоджень у трьох районах Київщини. У Бориспільському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження одного приватного будинку в кожному з районів. У Білоцерківському районі постраждали приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Микола Калашник підкреслив, що влучань у об’єкти критичної інфраструктури не сталося.

Згідно з інформацією Повітряних сил України, ворог атакував Україну 363 безпілотниками, двома ракетами “Кинджал” та шістьма крилатими ракетами “Калібр”. Сили ППО змогли знищити 217 безпілотників та шість ракет “Калібр”. Ще 148 дронів вважаються втраченими.