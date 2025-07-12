Російська дроново-ракетна атака на Луцьк у липні 2025 року

Про роботу ППО о 2:54 повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук

У ніч на 12 липня 2025 року Луцьк зазнав атаки з боку Росії, в ході якої було використано 35 безпілотників та дві ракети. За даними Волинської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу знищено приватний будинок, а також пошкоджено кілька будівель на різних вулицях міста.

Оксана, мешканка Луцька, розповіла, що її будинок вже вдруге постраждав від російських обстрілів. Після атаки 6 червня вона разом із сусідами власними силами ремонтувала вікна та двері, але компенсації досі не отримали. Після нової атаки в ніч на 12 липня жодне вікно в її домі не залишилося цілим.

“Сьогодні РФ повторно вдарила по нашому будинку, нанесла знову великі пошкодження.” – Оксана, лучанка

Пошкодження також зафіксовані на інших вулицях. Інна Морозюк, ще одна мешканка міста, розповіла, що біля її двоповерхового будинку впали уламки, що призвело до пожежі.

“Син вийшов і почав тушити, відрами заливали, – каже Інна Морозюк. – Дим стояв чорний, дуже горіло. Тепер без вікон будинок, дверей нема, в під’їзді все обсипалося. Всі сусіди на дворі, бо нам сказали поки не заходити в будинок, бо дах падає, не тримається.” – Інна Морозюк, лучанка

Через пошкодження електроопор та ліній електропередач у будинку Інни відсутнє електропостачання. У “Волиньобленерго” повідомили, що вже працюють над усуненням проблеми і планують відновити електропостачання до 20:00.

У приватному будинку 62-річного Романа вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та паркан. Чоловік розповів, що вночі його рідні та сусіди ховалися у підвалі, а він сам переховувався у льосі.

“Переляк, кожні 3 хвилини вибухи, здавалося все зараз на голову впаде, – ділиться чоловік. – У нас хороший підвал, але я переховувався в льосі, бо мусить бути якась людина окремо, щоб не всі разом, якщо приліт, то щоб хтось міг викликати допомогу.” – Роман, лучанин

Атака на Луцьк розпочалася з безпілотників. Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про роботу протиповітряної оборони о 2:54. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про групу російських безпілотників, які рухалися з території Рівненщини в напрямку Луцька.

Перші вибухи пролунали о 2:55, повторюючись приблизно кожні п’ять хвилин. Одночасно з атакою безпілотників, близько 4:40 ранку, міський голова повідомив про рух російської ракети в бік міста.

Дроново-ракетна атака тривала майже три години, а повітряну тривогу в області скасували о 5:13 ранку.