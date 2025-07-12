Російська дроново-ракетна атака на Луцьк у липні 2025 року

Про роботу ППО о 2:54 повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук
У ніч на 12 липня 2025 року Луцьк зазнав атаки з боку Росії, в ході якої було використано 35 безпілотників та дві ракети. За даними Волинської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу знищено приватний будинок, а також пошкоджено кілька будівель на різних вулицях міста.
Оксана, мешканка Луцька, розповіла, що її будинок вже вдруге постраждав від російських обстрілів. Після атаки 6 червня вона разом із сусідами власними силами ремонтувала вікна та двері, але компенсації досі не отримали. Після нової атаки в ніч на 12 липня жодне вікно в її домі не залишилося цілим.
“Сьогодні РФ повторно вдарила по нашому будинку, нанесла знову великі пошкодження.”
Пошкодження також зафіксовані на інших вулицях. Інна Морозюк, ще одна мешканка міста, розповіла, що біля її двоповерхового будинку впали уламки, що призвело до пожежі.
“Син вийшов і почав тушити, відрами заливали, – каже Інна Морозюк. – Дим стояв чорний, дуже горіло. Тепер без вікон будинок, дверей нема, в під’їзді все обсипалося. Всі сусіди на дворі, бо нам сказали поки не заходити в будинок, бо дах падає, не тримається.”
Через пошкодження електроопор та ліній електропередач у будинку Інни відсутнє електропостачання. У “Волиньобленерго” повідомили, що вже працюють над усуненням проблеми і планують відновити електропостачання до 20:00.
У приватному будинку 62-річного Романа вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та паркан. Чоловік розповів, що вночі його рідні та сусіди ховалися у підвалі, а він сам переховувався у льосі.
“Переляк, кожні 3 хвилини вибухи, здавалося все зараз на голову впаде, – ділиться чоловік. – У нас хороший підвал, але я переховувався в льосі, бо мусить бути якась людина окремо, щоб не всі разом, якщо приліт, то щоб хтось міг викликати допомогу.”
Атака на Луцьк розпочалася з безпілотників. Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про роботу протиповітряної оборони о 2:54. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про групу російських безпілотників, які рухалися з території Рівненщини в напрямку Луцька.
Перші вибухи пролунали о 2:55, повторюючись приблизно кожні п’ять хвилин. Одночасно з атакою безпілотників, близько 4:40 ранку, міський голова повідомив про рух російської ракети в бік міста.
Дроново-ракетна атака тривала майже три години, а повітряну тривогу в області скасували о 5:13 ранку.
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