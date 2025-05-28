Російські атаки на Миколаївщину: поранена дитина та знеструмлення 200 абонентів

Про це повідомили у Миколаївській ОВА

28 травня вночі на території Миколаївщини пролунали вибухи, коли російські війська здійснили атаки за допомогою дронів та ракет. Внаслідок цих обстрілів постраждала дитина, а близько 200 споживачів залишилися без електрики. Цю інформацію підтвердила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У нічний час, близько 02:00, російські війська атакували Галицинівську громаду, використовуючи FPV-дрон. В результаті атаки легкі поранення отримала 7-річна дівчинка, якій була надана медична допомога на місці. Також постраждали два житлові будинки та три автомобілі.

Окрім цього, армія РФ завдала ракетного удару по місту Очаків, внаслідок чого постраждав один з рекреаційних об’єктів.

З 01:06 до 01:18 безпілотники типу “шахед” обстріляли Снігурівську громаду. У селі Василівка в результаті обстрілу було пошкоджено нежитлову будівлю, два житлові будинки та лінію електропередач, що призвело до знеструмлення 200 абонентів. Станом на ранок електропостачання було майже повністю відновлено.

Миколаївська обласна військова адміністрація закликає жителів слідкувати за актуальними новинами регіону через офіційні канали зв’язку.