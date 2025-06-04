Атака безпілотників на Харків 4 червня 2025: наслідки та реакція влади

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вночі 4 червня 2025 року Новобаварський район Харкова став мішенню для атаки російських ударних безпілотників та ракет. Внаслідок обстрілу постраждало цивільне підприємство, а також були уражені багатоповерхові будинки та приватний сектор. Міський голова Ігор Терехов повідомив про одного пораненого та виникнення пожеж.

Атака розпочалася близько 02:30, і протягом години в місті було чутно щонайменше вісім вибухів. Російські війська використали дев’ять безпілотників типу «Шахед» та дві ракети, тип яких наразі уточнюється.

Олег Синєгубов, керівник Харківської ОВА, зазначив, що внаслідок влучання безпілотника спалахнув приватний будинок у Новобаварському районі. Також у промисловій зоні міста виникли масштабні пожежі, зокрема горять склади з автомобільними покришками, що спричинило густий чорний дим над північно-західною частиною Харкова.

“За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру влучання ракет сталося у Новобаварському районі в цивільне підприємство. Зафіксовано влучання «Шахеду» біля багатоповерхівок.” – Ігор Терехов

Міський департамент надзвичайних ситуацій повідомив, що один із безпілотників не розірвався і впав у одному з парків міста. Вибухотехніки поліції та ДСНС вже працюють на місці, де знешкодили дрон.

“Шахед”, який не розірвався під час атаки РФ на Харків, впав в одному з парків міста. З дроном працюють вибухотехніки.” – Богдан Гладких, директор міського департаменту надзвичайних ситуацій

Хоча інформація про поранення 30-річного чоловіка не підтвердилася, жінка, чиїй оселі завдано шкоди внаслідок пожежі, зазнала гострої реакції на стрес. Наразі встановлюється кількість пошкоджених будинків.

Ця атака стала черговим ударом по Харкову, який у травні та на початку червня зазнавав регулярних обстрілів з боку російських військ. Зокрема, 2 червня в місті лунали вибухи в Холодногірському та Київському районах, а 31 травня було зафіксовано серію вибухів у Шевченківському та Київському районах.

Раніше, 30 травня, тролейбусне депо у Слобідському районі постраждало від восьми влучань «Шахедів», що призвело до пошкодження тролейбусів і звернення по медичну допомогу трьох осіб. 6 травня внаслідок атаки було знищено понад 90 магазинів на ринку «Барабашово».

Міська влада закликає мешканців залишатися пильними та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.