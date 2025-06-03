Атака російських безпілотників у Чернігові: поранені та руйнування

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський на своїй Facebook-сторінці
У Чернігові внаслідок атаки російських безпілотників, що сталася в ніч на 3 червня, кількість поранених зросла. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дві жінки та двоє чоловіків.
Цю інформацію оприлюднив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський на своїй сторінці у Facebook.
“Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі травмовані перебувають у медичних закладах.”
Він також зазначив, що внаслідок нічної атаки згорів один приватний будинок, а також були пошкоджені багатоповерхівка, кілька приватних будинків, навчальний заклад і промислове підприємство.
Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус підтвердив, що російські війська атакували місто безпілотниками типу “Герань 2”.
Нагадаємо, що вночі 3 червня в Чернігові зафіксували влучання “шахеда” в приватному секторі. Дмитро Брижинський повідомив, що є жертви серед населення.
“На місцях падінь виникли загоряння приватних будинків. Інформація про жертви уточнюється.”
Станом на 3:22 стало відомо, що внаслідок падіння “шахедів” у Чернігові згорів один приватний будинок, а також пошкоджені п’ятиповерхівка та кілька приватних будинків.
Дві людини отримали легкі поранення і наразі отримують необхідну медичну допомогу. На місці події організовано штаб для ліквідації наслідків, працюють усі аварійні служби.
“Отримали легкі поранення дві людини, їм надається необхідна допомога. На місці події розгорнули штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби.”