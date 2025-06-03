Атака російських безпілотників у Чернігові: поранені та руйнування

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський на своїй Facebook-сторінці

У Чернігові внаслідок атаки російських безпілотників, що сталася в ніч на 3 червня, кількість поранених зросла. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дві жінки та двоє чоловіків.

Цю інформацію оприлюднив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський на своїй сторінці у Facebook.

“Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі травмовані перебувають у медичних закладах.” – Дмитро Брижинський

Він також зазначив, що внаслідок нічної атаки згорів один приватний будинок, а також були пошкоджені багатоповерхівка, кілька приватних будинків, навчальний заклад і промислове підприємство.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус підтвердив, що російські війська атакували місто безпілотниками типу “Герань 2”.

Нагадаємо, що вночі 3 червня в Чернігові зафіксували влучання “шахеда” в приватному секторі. Дмитро Брижинський повідомив, що є жертви серед населення.

“На місцях падінь виникли загоряння приватних будинків. Інформація про жертви уточнюється.” – Дмитро Брижинський

Станом на 3:22 стало відомо, що внаслідок падіння “шахедів” у Чернігові згорів один приватний будинок, а також пошкоджені п’ятиповерхівка та кілька приватних будинків.

Дві людини отримали легкі поранення і наразі отримують необхідну медичну допомогу. На місці події організовано штаб для ліквідації наслідків, працюють усі аварійні служби.