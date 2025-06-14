Обстріл Запоріжжя 14 червня 2025: пошкодження Садиби родини Бадовських

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 14 червня 2025 року, Запоріжжя зазнало обстрілу з боку російських військ, внаслідок чого постраждала “Садиба родини Бадовських”. Ця архітектурна пам’ятка національного значення, занесена до державного реєстру нерухомих пам’яток, отримала пошкодження через вибухову хвилю, яка вибила шибки в будівлі. Про це повідомив історик Валерій Стойчев.

Садиба родини Бадовських. Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, 14 червня 2025 року. Особистий архів Валерія Стойчева

Історичне значення Садиби родини Бадовських

Ця житлова будівля, розташована на проспекті Соборному, була зведена на зламі ХІХ-ХХ століть. Вона відома як “Садиба родини Бадовських” і “Будинок Ревкому та штабу Червоної Гвардії”. На сьогодні зберігся двоповерховий будинок, а також флігель і старі ворота.

Садиба належала Якову Бадовському, німецькому власнику заводу землекопних машин, який залишив місто у 1917 році. Будинок розташовувався навпроти його заводу, який нині замінено багатоповерхівками. Архітектурний стиль будівлі поєднує елементи ренесансу та бароко.

У 1917 році в будинку функціонував штаб Червоної гвардії та місцевий Ревком, а згодом – Запорізький педагогічний інститут, виставкова зала краєзнавчого музею та студентська поліклініка. З 2016 року будівля перебуває на ремонті та реставрації.

Статус пам’ятки архітектури національного значення будинок отримав у 1979 році, а у лютому 2025 року був внесений до державного реєстру нерухомих пам’яток.

Обстріл Запоріжжя 14 червня: наслідки

Вранці 14 червня армія РФ здійснила атаку на Запоріжжя, використовуючи чотирнадцять безпілотників типу “Shahed”. Внаслідок цього обстрілу постраждали не лише архітектурні пам’ятки, а й гуманітарне підприємство, магазин, зупинка громадського транспорту та житлові багатоповерхівки.

У результаті атаки двоє поліцейських та 62-річна жінка отримали поранення.