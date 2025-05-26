Атака безпілотників на Одеську область: руйнування та розслідування

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області

В ніч на 26 травня Одеська область зазнала атаки з боку Російської Федерації, внаслідок якої були використані ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА). Ця агресія призвела до руйнування житлового будинку площею 100 квадратних метрів, а також до виникнення пожежі, яку швидко ліквідували рятувальники. Інформацію про подію надала пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

Атака також завдала шкоди дахам багатьох житлових будинків, надвірним спорудам, двом гаражам, легковим автомобілям, паркану та газовому трубопроводу. В іншому районі сталося руйнування та загоряння двох гаражів, пошкоджено житловий будинок, а також згорів автомобіль. На щастя, внаслідок атаки не було загиблих чи травмованих.

Повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА тривала з 22:40 до 23:43 25 травня. Повітряні Сили Збройних Сил України попереджали про рух безпілотників з акваторії Чорного моря та півночі в напрямку Одеси. У місті чули вибухи, а о 23:22 стало відомо, що безпілотники прямують на Чорноморськ, Білгород-Дністровський та Затоку.

Оновлено: Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки на Одеський та Білгород-Дністровський райони за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, пошкоджено кілька приватних будинків, господарських споруд та автомобілів.

Наразі триває огляд місць руйнувань, а повний перелік пошкоджень ще встановлюється. Ситуація залишається під контролем, і інформація про події буде оновлюватися.