Атака на лікарню в Семенівці: російський безпілотник пошкодив медзаклад

Як зазначили в поліції Чернігівської області

11 червня російські війська здійснили атаку на лікарню в Семенівці, розташованій на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомив Сергій Деденко, голова Семенівської громади, на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією поліції Чернігівської області, напад на медичний заклад був здійснений за допомогою безпілотного літального апарата.

“Внаслідок влучання пошкоджено будівлю лікарні – вибиті вікна, пошкоджені стіни. Інформація про поранених не надходила.”

Поліція Чернігівщини проводить фіксацію наслідків атаки та документує цей воєнний злочин, вчинений окупантами.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що це вже п’ята атака на цей медичний заклад.