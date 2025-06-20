Атака безпілотників на Харків 19 червня 2025: наслідки та постраждалі

За даними облпрокуратурі в Telegram-каналі облпрокуратурі

19 червня ввечері Харків зазнав атаки з боку російських безпілотників, які вразили три райони міста. Найбільше постраждав Шевченківський район, де зафіксували три влучання.

Один з безпілотників влучив у двір багатоквартирного будинку, що призвело до вибиття вікон та пошкодження щонайменше 50 автомобілів, про що повідомила обласна прокуратура.

Внаслідок цього інциденту постраждала 27-річна жінка, а дві дівчини, 12 та 17 років, отримали стресову реакцію.

Місцевий житель намагається заклеїти вікна свого автомобіля, які були вибиті внаслідок вибухової хвилі від атаки безпілотника.

Наслідки цієї атаки були зафіксовані 20 червня 2025 року, і вони свідчать про серйозні руйнування та травми серед населення.