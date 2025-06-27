Російський безпілотник пошкодив стоматологічне відділення лікарні в Кременчуці

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 27 червня у Кременчуці сталося серйозне пошкодження стоматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування “Кременчуцька” через уламки російського безпілотника. Інформацію про інцидент підтвердили медичні працівники, які були на місці події.

За словами медиків, атака відбулася близько 23:00 26 червня. Внаслідок вибуху в стоматологічному кабінеті лікарні були розбиті вікна, а підлога встелена уламками.

Фахівці наразі проводять оцінку шкоди, завданої кабінету. Пошкодження торкнулися стелі, вікон у кабінетах, а також стоматологічного обладнання. На щастя, ніхто з медичного персоналу не постраждав.

Вибухова хвиля залишила сліди у вигляді зруйнованого обладнання та безладно розкиданих меблів у стоматологічному кабінеті.

Крім того, внаслідок нічної атаки постраждали транспортні засоби та приміщення одного з супермаркетів у Кременчуцькому районі. Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, травмованих немає.