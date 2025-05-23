Атака російських дронів на Київ: пошкодження та поранені

Як повідомляє Telegram-канал Миколи Калашника

Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації, підтвердив інформацію про атаку дронів, здійснену російськими військами на Київ та його околиці.

Повітряна тривога в столиці почалася о 21:54, після чого в місті пролунали вибухи. У Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника на відкритій території. Наразі триває розслідування обставин події.

В результаті атаки було пошкоджено чотири автомобілі та вікна в будівлі, проте, за словами Ткаченка, жодних постраждалих не зафіксовано.

Микола Калашник, керівник Київської обласної військової адміністрації, повідомив, що внаслідок удару дронів по Броварському району травмувалися двоє людей – 54-річний чоловік та 50-річна жінка.

Обидва постраждалі отримали осколкові поранення стегна і були госпіталізовані до місцевої лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, в районі атаки було пошкоджено приватний будинок та автомобіль.