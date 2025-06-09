Атака російських дронів на Київ 9 червня 2025: пошкодження в Дарницькому районі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 9 червня 2025 року Київ та його околиці стали мішенню для атаки російських військ, які використали ударні дрони. Сили протиповітряної оборони активно реагували на загрозу, намагаючись відбити атаку. Про це повідомили представники Київської обласної військової адміністрації, зокрема, очільник Тимур Ткаченко.

Внаслідок цієї атаки в Києві постраждала офісна будівля, розташована в Дарницькому районі.

“Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень.” – Тимур Ткаченко

Деталі щодо наслідків обстрілів посадовець обіцяв надати пізніше.

На Київщині, станом на 8:30, правоохоронці зафіксували пошкодження в Бориспільському районі.

“Пошкоджені приватний будинок, автомобіль та господарча будівля. Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила.” – Київська обласна військова адміністрація

Раніше повідомлялося, що в Солом’янському районі Києва завершили роботи з розбирання зруйнованих будівельних конструкцій на об’єкті, який постраждав під час масованої атаки 6 червня.