Про це повідомляє видавництво “Наш формат”
Внаслідок нічної атаки російських дронів та ракет на Київ 4 липня, склад видавництва та інтернет-магазину “Наш формат” зазнав значних пошкоджень. Про це повідомили представники видавництва.
Вибухова хвиля та уламки зруйнували фасад будівлі: всі вікна вибито, перекриття пошкоджено, частина стін обвалилася, а також є руйнування всередині складу та кабінету.
Крім того, внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частина книжок також постраждала.
“Але головне – ніхто не постраждав і всі живі. А залізо і бетон ми відновимо, книги додрукуємо.”
На час відновлення “Наш формат” призупиняє відправлення замовлень, проте планує відновити свою діяльність вже наступного тижня.
“Уся команда залучена до процесу відновлення роботи. Сайт і колцентр інтернет-магазину працюють, і ми готові відповісти на всі питання щодо замовлень.”
Інші видавництва висловлюють підтримку “Нашому формату” та закликають замовляти їхні книжки, щоб допомогти у цей складний час.
Атака Росії на Україну 4 липня
З 3 по 4 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши 550 ракет, дронів та шахедів. Повітряні сили України знищили 478 безпілотників та дві ракети “Іскандер-К”.
Основним напрямком ударів став Київ, де зафіксовано 23 постраждалих. Окрім столиці, постраждали також Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Відомо про місця падіння уламків, а також про прямі влучання.
Корисне для прочитання:
- Масована атака на Київ у ніч з 3 на 4 липня спричинила руйнування, пожежі та понад 20 постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежі, триває розбір завалів.
- Росія здійснила масовану атаку 52 безпілотниками на Україну, 40 з них знешкоджено ППО ЗСУ.
- Польща активізувала авіацію через масований обстріл України Росією 17 червня, забезпечуючи безпеку повітряного простору.