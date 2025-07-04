Про це повідомляє видавництво “Наш формат”

Внаслідок нічної атаки російських дронів та ракет на Київ 4 липня, склад видавництва та інтернет-магазину “Наш формат” зазнав значних пошкоджень. Про це повідомили представники видавництва.

Вибухова хвиля та уламки зруйнували фасад будівлі: всі вікна вибито, перекриття пошкоджено, частина стін обвалилася, а також є руйнування всередині складу та кабінету.

Крім того, внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частина книжок також постраждала.

“Але головне – ніхто не постраждав і всі живі. А залізо і бетон ми відновимо, книги додрукуємо.” – Видавництво “Наш формат”

На час відновлення “Наш формат” призупиняє відправлення замовлень, проте планує відновити свою діяльність вже наступного тижня.

“Уся команда залучена до процесу відновлення роботи. Сайт і колцентр інтернет-магазину працюють, і ми готові відповісти на всі питання щодо замовлень.”

Інші видавництва висловлюють підтримку “Нашому формату” та закликають замовляти їхні книжки, щоб допомогти у цей складний час.

Атака Росії на Україну 4 липня

З 3 по 4 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши 550 ракет, дронів та шахедів. Повітряні сили України знищили 478 безпілотників та дві ракети “Іскандер-К”.

Основним напрямком ударів став Київ, де зафіксовано 23 постраждалих. Окрім столиці, постраждали також Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Відомо про місця падіння уламків, а також про прямі влучання.