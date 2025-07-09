Атака російських безпілотників на Недригайлів: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Про це повідомили у Сумській ОВА

В ніч на 9 липня селище Недригайлів на Сумщині стало мішенню для двох російських безпілотників, які завдали удару по населеному пункту. Внаслідок цієї атаки постраждали троє осіб, один з яких отримав опіки і наразі перебуває в лікарні. Цю інформацію підтвердила Сумська обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, в результаті удару було пошкоджено 12 приватних житлових будинків, 7 автомобілів, один з яких згорів повністю, а також будівлю станції технічного обслуговування.

Внаслідок пошкодження електромереж понад 80 абонентів залишилися без електропостачання.

“Енергетики вже працюють над відновленням. На місці триває ліквідація наслідків атаки, фіксуються пошкодження, людям надається допомога”, – зазначив начальник ОВА Олег Григоров.

Окрім того, вчора внаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох громадах Сумщини: