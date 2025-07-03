Атака безпілотників в Одесі: пошкоджено житловий будинок, є постраждалі

Про це повідомили у ДСНС Одещини у Facebook

Вночі 3 липня в Одесі сталася трагедія: внаслідок атаки російських безпілотників девʼятиповерховий житловий будинок зазнав серйозних пошкоджень. Пожежа охопила квартири на сьомому, восьмому та девʼятому поверхах, в результаті чого постраждали пʼятеро людей, серед яких двоє дітей. Цю інформацію підтвердили в Державній службі з надзвичайних ситуацій Одещини.

Рятувальники оперативно евакуювали 50 мешканців будинку, з них 11 осіб – з верхніх поверхів, включаючи двох дітей.

“Наразі нам відомо про пʼять постраждалих, з них також двоє дітей. Біля будинку встановлено пункт незламності… Рятувальники встановили спеціальний прибор, за допомогою якого контролюють поведінку елементів конструкцій, оскільки є вже обвали. Це робиться для збереження особового складу”, – повідомила речниця ДСНС Марина Аверіна.

На місці події працює оперативний штаб. Попередній огляд показав, що одна з парадних будинку зазнала значних ушкоджень.

“Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі – це дасть змогу визначити подальші дії”, – зазначив міський голова Труханов.

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що двоє дітей, хлопчик і дівчинка семи та девʼяти років, були госпіталізовані з отруєнням продуктами горіння. Інші троє постраждалих отримують амбулаторне лікування.

Згідно з даними ОВА, внаслідок атаки в багатоповерхівці зруйновано шість квартир, ще 36 – частково пошкоджені. Також зазнали ушкоджень інші обʼєкти цивільної інфраструктури.