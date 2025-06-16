Удар безпілотників по Сумах 16 червня: пошкоджено будинки, постраждалих немає

Про це повідомив в.о. голови громади Артем Кобзар
У ніч на 16 червня російські військові завдали удару по місту Суми, використовуючи безпілотники. Внаслідок атаки було зафіксовано два влучання, які призвели до вибиття вікон у житлових будинках.
Цю інформацію підтвердив Артем Кобзар, виконувач обов’язків голови Сумської громади.
Він зазначив, що, на щастя, постраждалих немає, проте атака завдала шкоди автомобілям та вікнам у будинках.
Окрім того, один із старостинських округів Сумської громади також став мішенню для безпілотника, внаслідок чого постраждали чотири приватні будинки.
“За попередньою інформацією, постраждалих немає.”
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