Російська атака пошкодила корпуси Запорізької політехніки

Як повідомляє офіційна сторінка Facebook Національного університету «Запорізька політехніка»
7 липня Національний університет “Запорізька політехніка” став жертвою атаки російської армії, внаслідок якої безпілотник влучив у третій корпус навчального закладу, завдавши значних руйнувань.
Пошкодження також зазнали четвертий корпус університету, а також гуртожитки №4 і №5, де вибито вікна та частково пошкоджено внутрішні конструкції. Про це повідомила пресслужба університету.
“Пряме влучання зафіксовано в 3-й корпус університету. Масштаби руйнувань уточнюються, але вже відомо про суттєві пошкодження будівлі. У гуртожитках №4 і №5, а також у 4 корпусі університету вибито вікна та пошкоджено частину внутрішніх конструкцій.”
На території університету також спалахнули припарковані автомобілі. На щастя, серед студентів та працівників немає постраждалих або загиблих.
Цього ж дня російська армія здійснила атаку на Запоріжжя, використовуючи шість безпілотників. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 20 осіб. Окрім університету, були пошкоджені житлові будинки, музична школа та підприємства міста.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Ранковий обстріл Запоріжжя 7 липня 2025 року спричинив значні руйнування в університеті та житлових будинках, але постраждалих серед людей немає.
- Російська атака безпілотником у Херсоні 8 липня призвела до загибелі та поранень серед цивільних.
- Вночі 16 червня Запоріжжя зазнало обстрілу з боку РФ, виникло займання на промисловому об’єкті, постраждалих немає.