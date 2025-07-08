Російська атака пошкодила корпуси Запорізької політехніки

Як повідомляє офіційна сторінка Facebook Національного університету «Запорізька політехніка»

7 липня Національний університет “Запорізька політехніка” став жертвою атаки російської армії, внаслідок якої безпілотник влучив у третій корпус навчального закладу, завдавши значних руйнувань.

Пошкодження також зазнали четвертий корпус університету, а також гуртожитки №4 і №5, де вибито вікна та частково пошкоджено внутрішні конструкції. Про це повідомила пресслужба університету.

“Пряме влучання зафіксовано в 3-й корпус університету. Масштаби руйнувань уточнюються, але вже відомо про суттєві пошкодження будівлі. У гуртожитках №4 і №5, а також у 4 корпусі університету вибито вікна та пошкоджено частину внутрішніх конструкцій.” – Пресслужба Національного університету «Запорізька політехніка»

На території університету також спалахнули припарковані автомобілі. На щастя, серед студентів та працівників немає постраждалих або загиблих.

Цього ж дня російська армія здійснила атаку на Запоріжжя, використовуючи шість безпілотників. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 20 осіб. Окрім університету, були пошкоджені житлові будинки, музична школа та підприємства міста.