Російські дрони знищили комбайн і спричинили пожежу на полі в Харківській області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

8 липня вдень російські дрони завдали удару по комбайну, який працював на полі поблизу села Борова в Ізюмському районі. Ця атака призвела до виникнення пожежі.

Про подію стало відомо 9 липня завдяки повідомленню ДСНС Харківської області. Вогонь знищив 50 гектарів пшеничного поля, а також пожнивні залишки на такій же площі і сам комбайн. Додатково, вогонь охопив одну гектар сухої трави.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники на автоцистернах та медичний підрозділ ДСНС.

Знищений комбайн на полі біля Борової свідчить про серйозну загрозу для сільськогосподарських угідь Харківщини, що підтверджує актуальність ситуації в регіоні.

Цей інцидент не є поодиноким: 2 липня неподалік Балаклії в Ізюмському районі також сталося загоряння пшеничного поля через влучання російського безпілотника, що стало першим випадком у 2025 році.