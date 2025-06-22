Атака дронів у Білгороді-Дністровському знищила станцію швидкої допомоги

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Вночі 22 червня в Білгороді-Дністровському на Одещині внаслідок атаки дронів, здійсненої Російською Федерацією, була знищена станція екстреної медичної допомоги. Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.

За його інформацією, сім санітарних автомобілів вийшли з ладу: шість з них отримали серйозні пошкодження, а одна карета швидкої допомоги згоріла повністю.

“Станція обслуговувала місто Білгород-Дністровський та чотири навколишніх селища, що в сумі складає близько 65 000 жителів. Наразі маршрути переглянуто, і екстрену медичну допомогу населенню надаватимуть бригади, які розміщені в інших пунктах постійного базування.” – Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок влучань дронів на території станції швидкої медичної допомоги виникли пожежі в будівлях, гаражі та автомобілі, що там знаходився. Також загорівся сусідній житловий будинок.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 3:21. Повідомлення від Повітряних сил Збройних сил України вказувало на те, що з акваторії Чорного моря в напрямку регіону рухалися ударні дрони, зокрема в сторону Білгород-Дністровського району. Відбій тривоги було оголошено о 3:54.