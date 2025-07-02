Як повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях у Facebook
У ніч на 2 липня місто Слов’янськ у Донецькій області стало мішенню для атаки дронів, здійсненої російськими військами. Внаслідок цього обстрілу термінал компанії “Нова пошта” зазнав повного знищення, що призвело до втрати близько 300 посилок та можливих затримок у відправленнях.
Вадим Лях, начальник Слов’янської міської військової адміністрації, повідомив у Facebook про новий ворожий обстріл, під час якого були зафіксовані влучання по терміналу “Нової пошти” на вулиці Літературній, а також у районі Торецько-Набережної.
“Уночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Знов атака БпЛА. Влучання по терміналу ‘Нової пошти’ на вулиці Літературній, а також влучання в районі Торецько-Набережної. На щастя, без постраждалих.”
Компанія “Нова пошта” також підтвердила інформацію про знищення близько 300 посилок на своїй офіційній сторінці у Facebook. Хоча працівники не постраждали, наразі уточнюється сума завданих збитків.
“Працівники не постраждали. Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих.”
Крім того, компанія попередила про можливі затримки у відправленнях зі Слов’янська, а також у напрямку до інших регіонів України через пошкодження терміналу.
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