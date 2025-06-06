Атака російського безпілотника на автомобіль Червоного Хреста у Херсоні

Як повідомляє Facebook Червоного Хреста України

6 червня у Херсоні стався трагічний інцидент: внаслідок атаки російського безпілотного літального апарата вибухнув і згорів автомобіль, що належав Українському Червоному Хресту.

Про це повідомила організація Червоний Хрест України на своїй сторінці у Facebook. Атака сталася приблизно о 17:30. Водій, помітивши наближення безпілотника, встиг втекти до сусіднього будинку, що, на щастя, уберегло його від травм.

У пресслужбі організації підкреслили, що такі напади на їхніх співробітників є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин. Російські військові вдарили по автомобілю, незважаючи на те, що він був позначений логотипом Українського Червоного Хреста.

Крім того, раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли про інший випадок, коли російські військові скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль екстреної медичної допомоги в Білозерській громаді Херсонщини.