Атака російського безпілотника на автомобіль Червоного Хреста у Херсоні

Як повідомляє Facebook Червоного Хреста України
6 червня у Херсоні стався трагічний інцидент: внаслідок атаки російського безпілотного літального апарата вибухнув і згорів автомобіль, що належав Українському Червоному Хресту.
Про це повідомила організація Червоний Хрест України на своїй сторінці у Facebook. Атака сталася приблизно о 17:30. Водій, помітивши наближення безпілотника, встиг втекти до сусіднього будинку, що, на щастя, уберегло його від травм.
У пресслужбі організації підкреслили, що такі напади на їхніх співробітників є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин. Російські військові вдарили по автомобілю, незважаючи на те, що він був позначений логотипом Українського Червоного Хреста.
Крім того, раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли про інший випадок, коли російські військові скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль екстреної медичної допомоги в Білозерській громаді Херсонщини.
Можливо, вам буде цікаво:
- У Бериславі на Херсонщині російський безпілотник атакував мирного жителя, поранено кількох людей.
- Українська розвідка викрила фейкові організації РФ, що імітують діяльність Червоного Хреста, та повідомила про останні етапи обміну полоненими між Україною і Росією у 2025 році.
- Життя у Херсоні під час війни: медицина, освіта, культура та спільнота в підземних укриттях.