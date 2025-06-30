Дронова атака в Херсоні 30 червня: постраждалі та наслідки

Як повідомляє керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Facebook
30 червня російські військові здійснили дронову атаку в Центральному районі Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, керівник міської військової адміністрації, у своїй публікації на Facebook.
Інцидент стався приблизно о 11:00. Безпілотник влучив у автомобіль у середмісті, внаслідок чого одна автівка згоріла повністю, а інша отримала значні пошкодження. Рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували вогонь, зазначив Шанько.
Згідно з інформацією від Олександра Прокудіна, керівника обласної військової адміністрації, в результаті атаки постраждав 51-річний чоловік. Він отримав уламкові поранення спини та опіки на ногах. Медичні працівники надають йому необхідну допомогу.
Крім того, прокуратура раніше повідомила, що близько 5:00 30 червня армія РФ обстріляла селище Комишани, розташоване поблизу Херсона. Внаслідок цього обстрілу загинув один чоловік.
Ще цікаві матеріали:
- 30 червня Кривий Ріг зазнав атаки російських безпілотників, спричинивши пожежу та поранення.
- Російські війська обстріляли село Комишани біля Херсона, загинув чоловік. Розпочато розслідування воєнного злочину.
- Російські військові завдали ракетного удару по складах у Дергачах, знищивши продукти та пошкодивши будівлі, але без постраждалих серед населення.