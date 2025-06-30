Дронова атака в Херсоні 30 червня: постраждалі та наслідки

Як повідомляє керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Facebook

30 червня російські військові здійснили дронову атаку в Центральному районі Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, керівник міської військової адміністрації, у своїй публікації на Facebook.

Інцидент стався приблизно о 11:00. Безпілотник влучив у автомобіль у середмісті, внаслідок чого одна автівка згоріла повністю, а інша отримала значні пошкодження. Рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували вогонь, зазначив Шанько.

Згідно з інформацією від Олександра Прокудіна, керівника обласної військової адміністрації, в результаті атаки постраждав 51-річний чоловік. Він отримав уламкові поранення спини та опіки на ногах. Медичні працівники надають йому необхідну допомогу.

Крім того, прокуратура раніше повідомила, що близько 5:00 30 червня армія РФ обстріляла селище Комишани, розташоване поблизу Херсона. Внаслідок цього обстрілу загинув один чоловік.