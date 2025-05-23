У Чернівецькій області відбулася атака російських військ на залізничну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу залізниця зазнала пошкоджень, проте інформації про травмованих не надходило. Цю інформацію підтвердили на офіційному каналі Укрзалізниці в Telegram.

Ранком 23 травня о 4:12 в Чернівецькій області була оголошена повітряна тривога. Незабаром після цього почулися кілька вибухів, про що повідомила кореспондентка.

Повітряні сили України також повідомили про рух групи безпілотників-«шахедів» у напрямку Буковини.

Станом на 8:30 на залізничній станції в одному з районів області виникла пожежа, спричинена падінням уламків безпілотника, який був збитий протиповітряною обороною. Пожежу вдалося оперативно локалізувати, про що повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у Facebook.

Він також зазначив, що вранці область зазнала атаки дронами, під час якої кілька цілей було знищено. На щастя, жертв та постраждалих немає.