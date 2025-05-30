Про це вночі повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації

У ніч на 30 травня Російська Федерація здійснила атаку на місто Ізмаїл, розташоване в Одеській області, використовуючи безпілотники. Хоча більшість дронів вдалося знищити силам протиповітряної оборони, деякі з них все ж досягли своїх цілей.

Згідно з повідомленням Ізмаїльської районної державної адміністрації, в результаті атаки постраждала будівля “Нової пошти”. Пожежа, що виникла внаслідок удару, наразі ліквідовується рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Інших значних руйнувань або постраждалих не зафіксовано.

Рятувальні роботи проводяться спільно з працівниками Національної гвардії України. Пожежу вдалося загасити на площі близько 300 квадратних метрів, при цьому вогонь також пошкодив сусідні вантажні автомобілі.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено дві одиниці техніки та вісім рятувальників від ДСНС, а також одну одиницю техніки та п’ять осіб особового складу від Національної гвардії.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили 29 травня о 22:57 через виявлення групи безпілотників, які рухалися з Чорного моря в напрямку Одещини. Після опівночі дрони переміщалися південним регіоном, а о 1:27 були помічені над Ізмаїлом. Відбій тривоги було оголошено о 1:35.