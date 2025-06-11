Масована атака дронів на Харків 11 червня 2025: наслідки та жертви

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Віталій Головін, власник згорілої квартири в Харкові, пережив жахливу ніч 11 червня, коли його житло стало жертвою масованої атаки безпілотників “Герань-2”. Чоловік був удома сам і встиг вибігти з палаючої оселі, але не без наслідків.

“Як раз моя квартира і горить. Швидка пожежа. Дим відчув, вийшов. Навіть документи не встиг взяти. Ані документи, ані гроші. Одразу пішло задимлення і… Лишатися і щось шукати в диму було неможливо. Вискочив. Це (дивиться на одяг – ред.) вже сусіди підігнали, тому що вийшов в одних трусах.”

– Віталій Головін, власник квартири

Вибігаючи з будинку, Віталій отримав порізи від скла на ногах. Медичні працівники надали йому необхідну допомогу, після чого він повернувся додому.

Атака російських дронів 11 червня 2025 року була зосереджена на Слобідському районі Харкова. Це була масована операція безпілотників-камікадзе, які завдали ударів по житлових кварталах.

Згідно з інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, за дев’ять хвилин пролунало 17 вибухів. Російські військові використали ударні безпілотники “Шахед”, три з яких влучили у багатоповерхівки, а інші – у приватні будинки, комунальні та цивільні підприємства. Також постраждало тролейбусне депо, яке вже зазнало пошкоджень раніше.

Цей нічний удар став п’ятим з початку червня. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а понад півсотні отримали поранення або стресові реакції.

Наразі триває підрахунок пошкоджених будівель та оцінка завданих збитків.