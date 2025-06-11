Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 11 червня Харків зазнав обстрілу з боку російських військ, які атакували Слобідський та Основ’янський райони. Влучання припали на житлові будинки, комунальні підприємства та інші об’єкти інфраструктури міста. Про це повідомив начальник обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Він зазначив, що для здійснення атак ворог використав близько 17 безпілотних літальних апаратів типу “Герань-2”.

“З метою завдання ударів російські війська використали близько 17 БпЛА типу ‘Герань-2’. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також комунальні підприємства і підприємства міста. Наразі на місцях пригоди працюють прокурори, слідчі та працівники ДСНС.” – Спартак Борисенко

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив, що в Слобідському районі було зафіксовано влучання по тролейбусному депо.

Станом на 02:52 відомо про 37 поранених та двох загиблих внаслідок цього обстрілу. Місцеві служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки та наданням допомоги постраждалим.