Атака безпілотників у Харкові пошкодила тролейбусне депо та житло

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 травня в Слобідському районі Харкова відбулася атака російських безпілотників “Шахед”, внаслідок якої постраждало тролейбусне депо. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що в результаті влучання було пошкоджено 18 тролейбусів, один з яких згорів повністю. Також двоє працівників депо, які перебували на зміні, отримали травми.

За словами Терехова, серед пошкоджених тролейбусів були ті, що проходили технічне обслуговування та мийку. П’ять транспортних засобів зазнали серйозних ушкоджень, тоді як інші отримали незначні пошкодження, зокрема вибиті вікна. Незважаючи на ситуацію, міська влада запевняє, що громадський транспорт продовжить працювати за розкладом, і проблем з випуском тролейбусів та автобусів не виникне.

Крім того, внаслідок атаки постраждали 33 житлові будинки, переважно через вибиті вікна. Комунальні служби вже розпочали роботи з усунення пошкоджень дахів та закриття контурів. Міський голова підкреслив, що ціллю атаки була цивільна інфраструктура, оскільки в цьому районі немає військових об’єктів.

Вибухи почалися близько 03:01 і тривали приблизно 20 хвилин, зафіксовано вісім влучань у Слобідському районі. Внаслідок атаки постраждала 61-річна жінка. Окрім Харкова, під ударами російських сил також опинилися Ізюм та Василів Хутір Чугуївської громади.

Ця атака не є першою для тролейбусного депо у Слобідському районі. Ввечері 3 квітня 2022 року російські обстріли також влучали по цьому району, зокрема по підприємству та сусіднім житловим будинкам. Тоді загинули семеро людей, а 34 отримали поранення, серед яких троє дітей.