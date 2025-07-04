Дронова атака на Херсон 4 липня: загиблі та поранені

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура у Facebook

Сьогодні, 4 липня, близько 14:00, російські військові здійснили дронову атаку на передмістя Херсона, зокрема на Антонівку. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура через соціальні мережі.

Внаслідок цього нападу загинув чоловік, який перебував на вулиці під час вибуху.

За інформацією прокуратури, станом на 17:30 відомо про вісім поранених жителів Херсонщини. Російські війська атакували не лише Антонівку, а й Херсон та Новодмитрівку, використовуючи дрони та артилерію.

В результаті обстрілу пошкоджено як приватні, так і багатоквартирні будинки, а також об’єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт і гаражі, повідомляють у відомстві.

Раніше в міських та обласних військових адміністраціях зазначали, що вранці 4 липня російські військові також атакували Херсон безпілотниками, внаслідок чого є травмовані серед місцевих жителів.