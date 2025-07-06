Атака безпілотників на Кременчук 6 липня: постраждалі будівлі, без жертв

Про це повідомили Сухопутні війська України у Telegram-каналі

6 липня Кременчук зазнав атаки з боку російських безпілотників. У результаті цього удару постраждала будівля Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також сусідній житловий будинок. Про це повідомили Сухопутні війська України через свій Telegram-канал.

Військові уточнили, що атака відбулася приблизно о 9:35 ранку. На щастя, серед військовослужбовців та працівників ТЦК та СП немає загиблих чи поранених. Наразі на місці події працюють екстрені служби, і додаткова інформація про можливих постраждалих ще уточнюється.

Цей інцидент став вже третім ударом по територіальних центрах комплектування в Україні за останній тиждень. Раніше, 3 липня, в Полтаві внаслідок атаки безпілотника на будівлю територіального центру та житлову забудову загинуло двоє людей, а понад 50 отримали поранення.

Крім того, 30 червня російські війська також завдали удару безпілотником поблизу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, внаслідок атаки 6 липня у Кременчуцькому районі виникла пожежа на території приватного домогосподарства. Станом на 10:00 не було зафіксовано звернень до екстрених служб щодо травмованих або загиблих.